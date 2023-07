Ultime Notizie – “30 miloni gesto d’amore | non ha pagato il mio silenzio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Questa donazione, totalmente inaspettata, è un, più che di amicizia, da parte di Silvio Berlusconi. E non è affatto il pagamento del mio, come dice qualche seminatore impuro di odio pieno di astio”. A dirlo, in una intervista all’Adnkronos, è Marcello Dell’Utri, l’ex senatore di Forza Italia, commentando la notizia del lascito di 30 milioni di euro da parte di Silvio Berlusconi. “Sono davvero sorpreso. Silvio non mi doveva nulla e nulla mi aspettavo – dice ancora Dell’Utri – Per me è stato un colpo impressionante. Questa mattina mi ha chiamato il notaio per dirmelo, prima ancora che la notizia finisse sulla stampa. E io sono rimasto basito. Ripeto, è stato un. Perché lui non mi doveva niente. Ma ha dato valore dell’amicizia”. Dell’Utri di recente è stato assolto ...