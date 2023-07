Uisp e Regione insieme per offrire esperienze estive in barca a vela per bambini e ragazzi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Durante i soggiorni, saranno affrontati temi come la corretta alimentazione, l'importanza dell'attività fisica e del movimento quotidiano; si parlerà magari anche di inquinamento, di come proteggersi ...

E torna la collaborazione tra Uisp e Regione Toscana, che con un contributo al progetto di 30 mila euro permetterà un abbattimento dei costi e dunque la partecipazione anche di famiglie con qualche

Grande successo per la serata finale targata Uisp Zona Flegrea trasmessa in diretta su Planet Web Tv e svoltasi presso lo stadio Simpatia di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli ...Insieme in barca a vela, in giro per l’arcipelago toscano. Insieme con Uisp e la Regione per apprendere tra l’altro, divertendosi, salutari stili di vita.