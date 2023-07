Uisp Campania | a Pianura Naples Fbc vince il campionato di calcio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Grande successo per la serata finale targataZona Flegrea trasmessa in diretta su Planet Web Tv e svoltasi presso lo stadio Simpatia di, quartiere della periferia occidentale di Napoli.FBCla finale del torneo dilettanti delle qualificazioni Zona Flegrea alNazionale. Prima dell’inizio della gara si è tenuta la cerimonia di chiusura con le coreografie della ASD Happy Dancing e della Dancing Soul e la premiazione per i tesserati dell’associazione. “Lanon è soloma soprattutto aggregazione – ha dichiarato Antonio Marciano, presidente– tramite le nostre 19 discipline sportive andiamo a proporre attività che servono per il benessere fisico, psicologico e per creare coesione ...

