Ufficiale | Frattesi è un nuovo calciatore dell’Inter | NEWS

MILANO - Adesso è arrivata l'ufficialità. Davideè un nuovo giocatore dell' Inter . Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro sui propri canali ...Alla fineè diventato un nuovo calciatore nerazzurro. Ecco la prima intervista da giocatore dell'Inter ai canalidel club: Perché hai scelto l'Inter "Basta un attimo girarsi (...E', Davideè un nuovo giocatore dell'Inter. Questo il comunicato:all'Inter Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...

Inter-Frattesi, ora è ufficiale: nerazzurro fino al 2028 La Gazzetta dello Sport

Ad esprimersi in merito alla cessione di Frattesi all'Inter è stato il Sassuolo stesso che ha augurato buona fortuna al suo guerriero del centrocampo ...[themoneytizer id=”99064-6] Giovedì 6 luglio 2023 L’Inter attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto l’acquisto di Davide Frattesi, ormai ex centrocampista del Sassuolo. Il giocatore arriva in p ...