UFFICIALE | Azpilicueta lascia il Chelsea dopo 11 anni e scoppia in lacrime VIDEO

...tra qualche giorno una propostache tra prestito e riscatto può superare i 30 milioni. Prima ancora di pensare a Frattesi o a quale pezzo da aggiungere in difesa dopo la beffa, ...Sfumato quasi definitivamente l'acquisto di Cesar, in procinto di trasferirsi a costo zero all' Atletico Madrid , l' Inter è molto vicina ... che sul proprio sitoha annunciato l'...L'Inter potrà così chiamare il Sassuolo e presentare una propostaper Frattesi , anche se ... ci siamo: Marotta incassa i soldi per Lukaku, ma nel frattempo saltaA dare una mano ...

UFFICIALE: Un addio tra le lacrime. Dopo 11 anni Azpilicueta lascia il Chelsea TUTTO mercato WEB

Niente da fare per il club nerazzurro nella firma del centrale difensivo, scivola via verso Xavi che lo accoglie con tanto di ufficialità giunta nelle scorse ore ...L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone ha ufficialmente annunciato l'acquisto del laterale sinistro del Celta Vigo, Javi Galan ...