UFFICIALE – Arda Guler | sfuma il Napoli | ha firmato con la sua nuova squadra

(Di giovedì 6 luglio 2023), gioiellino turco del Fenerbahce, era stato accostato a vari club tra cui il, quest’oggi, ha peròcon il Real. Arriva un nuovo rinforzo a centrocampo per l’ex tecnico delCarlo Ancelotti,, classe 2005 seguito da mezza Europa ha infatti scelto il club blancos per tentare il grande salto. Le cifre Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Real Madrid avrebbe pagato una cifra superiore a quella fissata nella clausola presente nel contratto del giocatore (17,5 milioni di euro), garantendo inoltre all’ormai ex club proprietario del suo cartellino il 20% sulla futura rivendita del trequartista.