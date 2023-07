UFFICIALE ? Ritiro Inter | c’è la data dell’inizio | parlano in due!

Leggi su inter-news

L'presto riaprirà i battenti di Appiano Gentile per ilprecampionato in vista della stagione 2023-24. Il club ha comunicatoe dettagli? Mercoledì 12 luglio alle ore 18:00, presso l'HQ, il CEO Sport Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2023/2024. A seguire, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.