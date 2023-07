Ucraina-Russia | news e notizie del 6 luglio sulla guerra

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Combattimenti tra forze ucraine e russe a 40 km dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Immagini satellitari mostrano nuovi oggetti sul tetto dell’unità 4 dell’impiano. Nella notte missili russi su Leopoli: 4 morti e più di 50 appartamenti distrutti il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

...che condivideva contenuti completamente falsi con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'...assolutamente non in ordine di importanza la notizia di qualche giorno fa proveniente dalla:...si accusano reciprocamente di voler attaccare la centrale di Zaporizhzhia Martedì (4 luglio) lae l'si sono accusate a vicenda di aver complottato per organizzare un ...... che mira a recuperare il territorio nell'orientale e meridionale sequestrato dalladall'inizio dell'invasione del febbraio 2022. Il leader ucraino ha sempre spinto gli Stati Uniti e ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Esplosioni a Leopoli, nella regione di Ternopil. Peskov: «Contatti con... Corriere della Sera

Mentre sul fronte di guerra in Ucraina la tensione resta sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ancora al centro di un rimpallo di accuse tra Kiev e Mosca, in Russia lo Zar punisce il “traditore” ...Intanto l’aeronautica al servizio di Kiev ha riferito di aver intercettato sette dei 10 missili da crociera Kalibr che la Russia ha lanciato dal Mar Nero verso la regione ucraina occidentale di ...