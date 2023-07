Ucraina | missile su Leopoli Lukashenko | “Prigozhin è a San Pietroburgo”

(Di giovedì 6 luglio 2023) La guerra inaggiunge morte su morte e distruzione a distruzione. Il 6 luglio unlanciato dai russi ha colpito un condominio a, la città dell’ovest a soli 70 chilometri dal confine con la Polonia. Almeno 4 i morti. Per il sindaco, Andrij Ivanovy? Sadovyj, si tratta del “più grande attacco alle infrastrutture civili della città dall’inizio dell’invasione russa.” Zelensky annuncia “una risposta tangibile.” Resta alta, inoltre, la tensione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più maggiore d’Europa. Mosca e Kiev si rimpallano le accuse di un imminente attacco con conseguenze catastrofiche per il mondo. Momenti di tensione si sono avuti a Kiev il 5 luglio, quando un uomo si sarebbe fatto esplodere innescando ordigni che portava con sé all’interno del tribunale distrettuale di Shevchenkiv. Da sin., ...

Il sindaco di Leopoli: “È l’attacco sui civili più grande da inizio guerra”. Per l’intelligence ucraina calano i rischi di un attacco alla centrale di Zaporizhzhia. Lukashenko: Prigozhin è a San Pietr ...La Albatross avrebbe già consegnato al ministero della Difesa russo 50 droni M5. Il Cremlino avrebbe intenzione di arrivare a produrne 100-150 al mese ...