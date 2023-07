Ucraina | il Nyt | ' Gli Usa invieranno bombe a grappolo a Kiev'

Secondo il New York Times, gli Stati Uniti annunceranno a breve l'invio di munizioni a grappolo all'. A sostenerlo, secondo il quotidiano americano, è un alto funzionario dell'amministrazione Usa. Kiev da tempo fa pressioni per ricevere queste armi controverse e ampiamente vietate da molti ...... ma già nel giugno scorso Laura Cooper , vicesegretaria della Difesa per la Russia, l'e l'Eurasia, aveva chiarito la posizione del Pentagono affermando che le munizioni sarebbero risultate di ...L'- scrive il- ha affermato che le armi aiuterebbero nella sua controffensiva contro le truppe russe consentendo alle sue forze di colpire efficacemente le posizioni russe trincerate e ...

Ucraina: Nyt, Usa verso fornitura munizioni a grappolo a Kiev - LaPresse LAPRESSE

Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi rilasciate dal capo di Stato Maggiore dell’esercito degli Stati Uniti, Mark Milley, in merito alla possibilità che gli Usa stessero valutando l’ipotesi di avvia ...Secondo il New York Times, gli Stati Uniti annunceranno a breve l’invio di munizioni a grappolo all’Ucraina. Kiev da tempo fa pressioni per ricevere queste armi controverse e ampiamente vietate da mol ...