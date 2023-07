Ucraina | attacco missilistico a Leopoli | 4 morti | Zelensky | Volevo che la controffensiva cominciasse prima

'Conseguenze dell'notturno dei terroristi russi', ha scritto accanto a un post video di ... nell'occidentale. L'ha annunciato il sindaco della città, mentre i soccorritori ...Secondo il Financial Times, il presidente cinese ha messo in guardia Putin contro unnucleare in, prendendosi il merito di aver convinto il leader russo a fare marcia indietro ...... nel corso del quale il presidente cinese ha avvertito il collega contro unnucleare russo in. Almeno questo è quanto rivela il Financial Times citando funzionari cinesi, secondo i ...

Xi ammonisce Putin: no a un attacco nucleare contro l'Ucraina AGI - Agenzia Italia

Secondo il sindaco è 'il più grande attacco alle infrastrutture civili della città dall'inizio dell'invasione russa' Quattro persone sono morte dopo che un missile ha colpito un condominio nella città ...Ci sarebbero infatti diverse persone sotto le macerie. “E’ il più grande attacco a infrastrutture civili” dall’inizio della guerra in Ucraina, ha detto il sindaco della città. Zelensky promette una ...