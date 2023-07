Ucraina | a Zaporizhzhia nuovi “oggetti” sul tetto della centrale nucleare

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) La situazione arimane tesa. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di pianificare un attacco alla. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica, organo di controllodelle Nazioni Unite, ha chiesto un accesso più ampio dopo che il presidente Zelensky ha accusato la Russia di aver posizionato degli esplosivi suldell’impianto. Alcune immagini satellitari dei presunti esplosivi posti suldell’unità 4 dell’impianto sono stati ripresi ieri da Planet Labs, società pubblica americana di imaging terrestre con sede a San Francisco. La società statunitense spiega: «La risoluzione dell’immagine non permette di capire esattamente la natura deiapparsi suldell’unità 4, ma non ...