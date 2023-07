Ucraina | a Roma una messa per “vittime e carnefici” nel giorno del patrono d’Europa

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 luglio 2023)– “Annunciamo il Vangelo della Pace”. Questo è il tema scelto per la Giornata di preghiera promossa dalla diocesi di, in programma il prossimo 11 luglio. Per l’occasione verrà celebrata una Santanella parrocchia di San Benedetto al Gazometro (via del Gazometro, 23) alle ore 18.30, nella memoria liturgica di san Benedetto da Norcia,, che sarà presieduta dal vicegerente della diocesi, il vescovo Baldo Reina. “Di fronte al bagno di sangue che inonda l’Europa orientale e non solo – osserva monsignor Reina – la Chiesa che è innon si rassegna e desidera esprimere nella preghiera il Vangelo della Pace. Intendiamo farci interpreti dell’impegno del Santo Padre per scongiurare una catastrofe mondiale. Per questo pregheremo per lee ...