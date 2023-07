Uccisa a Roma | rilievi su pistola giocattolo in casa del 17enne

La polizia effettuerà dei rilievi su una pistola a salve rinvenuta all'interno dell'appartamento del 17enne che la scorsa settimana ha ucciso ala sua coetanea Michelle Causo. L'arma giocattolo, la replica di una pistola vera, era nascosta e non è chiaro se appartenesse al ragazzo o alla vittima: per questo si attendono i risultati di ...Primavalle piange la sua Michelle: "Una bambinada un mondo guasto" di Paolo Di Paolo 06 Luglio 2023Una pistola giocattolo , nascosta ma trovata e sequestrata nell'appartamento di via Dusmet dove Michelle Maria Causo è statada quasi venti coltellate, inferte anche al volto. In quel piccolo bilocale dove il 17enne accusato dell'omicidio viveva con la madre gli investigatori non hanno trovato solo l'arma del delitto,...La polizia effettuerà dei rilievi su una pistola a salve rinvenuta all'interno dell'appartamento del 17enne che la scorsa settimana ha ucciso a Roma la sua coetanea Michelle Causo. (ANSA) ...Una scacciacani molto simile a un’arma vera è stata repertata dagli agenti della scientifica durante l’ultimo sopralluogo in via Dusmet. Accertamenti sulle impronte digitali per capire se sia stata im ...