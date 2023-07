Uccide la moglie e poi si suicida | nuovo caso di omicidio-suicidio

(Di giovedì 6 luglio 2023) ad Agrigento. Si indaga per scoprire i contorni della vicenda Undiè stato rilevato questa mattina a Fontanelle (Agrigento). Secondo quanto riportato da Today Agrigento, le due vittime sono una coppia di coniugi +con 2 figli di 19 e 15 anni. Delle vittime sono state rese note le età e le iniziali: lei, I. B. di 45 anni e lui, D. G. C. di 47 anni. Secondo quanto trapelato fino ad ora, ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stato uno dei figli, che non riusciva a mettersi in contatto con nessuno dei due genitori. Una volta giunti nell’abitazione, è stata fatta la drammatica scoperta. La donna era priva di vità con la gola tagliata, mentre l’uomo si era tolto la vita impiccandosi. Leggi anche: Scheletro rinvenuto al Pigneto, la madre di Andreea Rabciuc: “non è lei” Sono ancora in corso le ...

La, invece, lavorava come commessa in un negozio.lae poi si toglie la vita. L'omicidio - suicidio avvenuto oggi, 6 luglio, a Fontanelle , quartiere periferico di Agrigento. Il delitto è avvenuto all'interno di un'abitazione in via ...