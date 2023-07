Twitter minaccia di citare in giudizio Meta per Threads | verso lo scontro in tribunale tra Elon Musk e Mark Zuckerberg – La lettera

(Di giovedì 6 luglio 2023) Non sono trascorse neanche 24 ore dal lancio di, la piattaforma di microblogging del gruppoe rivale di, e già volano minacce di portare la disputa in. Poche ore dopo il lancio di, Alex Spiro, rappresentate legale di, ha inviato una(conin copia conoscenza) al CEO di, accusando la società di «appropriazione indebita sistematica, intenzionale e illegale dei segreti commerciali die di altra proprietà intellettuale»,ndo un’azione legale controe accusando la società di «bracconaggio di ex dipendenti» per aver creato un’app ...

Secondo le indiscrezioni, i piani di Meta hanno subito un'accelerazione di recente visti alcuni problemi di, dal caos sulle spunte blu fino al recente annuncio di limitare la visione ...Da quanto si è appreso, però,ha inviato una comunicazione in cuidi citare in giudizio la società rivale per il lancio della piattaforma. A renderlo noto è il giornale americano The ...Nella lettera, inoltre, Spiro ha accusato Meta di aver assunto decine di ex dipendenti diche "avevano e continuano ad avere accesso ai segreti commerciali die ad altre informazioni ...

Twitter minaccia di citare in giudizio Meta per Threads: verso lo scontro in tribunale tra Elon Musk e Mark Zuckerberg ... Open

Meta, il colosso proprietario di Facebook e Instagram, ha lanciato ufficialmente Threads, rivale di Twitter. Si tratta della più grande minaccia per la piattaforma di proprietà di Elon Musk.La lettera è stata inviata dal team legale dell'azienda di Elon Musk per accusare la rivale, guidata da Zuckerberg, di appropriazione indebita di segreti commerciali ...