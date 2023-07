Twitter in crisi | momento perfetto per Threads di Zuckerberg

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) di Michela Russo “L’uccellino è libero”, questo dichiarò Elon Musk ad ottobre dello scorso anno, dopo aver acquistatoper oltre 40 milioni di euro. Da allora, però, le difficoltà nella gestione dell’applicazione non sono state poche e, soprattutto, non sono passate inosservate agli utenti o alla concorrenza. Particolarmente nell’ultima settimana, per limitare il “web scraping” (ossia l’estrazione in massa di dati dalla suddetta piattaforma, per poi analizzarli in database privati), Musk ha imposto un margine nella lettura dei post: 500 per gli utenti appena registrati, 1000 per gli utenti registrati da più tempo, e 10000 per coloro iscritti a “blue”, un abbonamento opzionale a pagamento, che per otto euro al mese cede alcuni strumenti aggiuntivi, destinati a grandi aziende o personaggi importanti. Le conseguenze di queste restrizioni ...