Twitter ha sospeso l’account di Erica Marsh dopo le domande dei giornalisti | ma è davvero pronto contro l’AI?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da qualche giorno, negli Stati Uniti, tiene banco la notizia di una sorta di influencer politica che si è costruita dal nulla, senza video, senza partecipare ad alcun evento in presenza (né – in verità – da remoto), senza aver mai giocato un ruolo di primo piano nell’opinione pubblica amna. L’influencer – di cui si conosce soltanto un volto statico, di quello che si può ammirare nelle fotografie – si chiama. Come abbiamo già avuto modo di raccontare in questo monografico, è riuscita a raccogliere 130mila followers comportandosi come una “orgogliosa democratica” e twittando a tutto spianoTrump egli ambienti più conservatori, con le loro decisioni e con le loro proposte di legge liberticide. Ma un’inchiesta del Washington Post ha dimostrato che, dietro a ...