Tutti i passi falsi del Presidente

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il gradimento degli americani per il loro «Commander-in-chief» è ai minimi. Dai rapporti con la Cina al Medioriente, passando per Cuba, Joe Biden dà segni contraddittori che certo non aiutano a livello internazionale. Eppure nel 2024, quando avrà 81 anni, intende ricandidarsi… Ecco, se un domani si dovesse scoprire che dietro il misterioso ammutinamento-lampo di Evgenji Prigozhin contro Vladimir Putin c’è stata la Casa Bianca (e magari un pacchetto di milioni di dollari versato dalla Cia) allora la Storia forse potrebbe dire che Joe Biden ha mostrato tratti machiavellici e, almeno per una volta, è stato all’altezza del compito. Ma chissà come andrà veramente a finire la scombinata rivolta dei mercenari della brigata Wagner. E, chissà, forse anche in Russia si sta preparando l’ennesima figuraccia per Joseph Robinette Biden jr. Pochi lo sanno, ma questo è il nome completo del povero ...