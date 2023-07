Turni massacranti e condizioni precarie | in sciopero il personale delle consegne Amazon

(Di giovedì 6 luglio 2023) Gli addetti in Lombardia hanno indetto uno, per venerdì 7 luglio, proclamato per l'intero turno lavorativo per migliorare ledi lavoro

... che è ben nota, ai vertici della Regione Con il tempo, questo è certo, sempre meno professionisti saranno disposti a tollerare una situazione del genere, trae carenza di personale.Con il tempo, questo è certo, sempre meno professionisti saranno disposti a tollerare una situazione del genere, trae carenza di personale. Ci piacerebbe, finalmente, che in ...'Nel frattempo - sottolineano nella nota i sindacati - il personale sanitario del Pediatrico e del Policlinico sperimenta l'arte di 'arrangiarsi', espletando anche doppidi servizio con il ...Gli addetti alle consegne della filiera di Amazon domani in Lombardia hanno indetto uno sciopero, per venerdì 7 luglio, così come annuncia la Filt-Cgil regionale, sottolineando che è stato proclamato ...Vi raccontiamo, da Nord a Sud, attraverso le testimonianze dei nostri referenti locali, le storie dei disagi degli operatori sanitari italiani. Siamo in Calabria, tra turni massacranti e carenza di pe ...