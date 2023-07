Tumori | Sebastiani Sinpe | “Trattamento nutrizionale a step e dopo counseling dietetico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 luglio 2023) "Supplementi orali migliorano peso e riducono sarcopenia, fattore prognostico negativo" “I supplementi nutrizionali orali (Ons) hanno un ruolo importante nel percorso del paziente oncologico a rischio malnutrizione o già malnutrito. Ilconsta di vari. Il primo è ilvolto alla fortificazione della normale dieta per bocca. Se questa non è in grado di rispondere al fabbisogno proteico e calorico del paziente, trova indicazione l’aggiunta di un supplementoorale di tipologia diversa: nutrizionali completi, quando apportano energia con macronutrienti micronutrienti; modulari, con un solo nutriente o arricchiti con sostanze specifiche per necessità definite”. Lo ha detto Federica, medico ...