Tumore al seno in fase iniziale | un’arma in più per sconfiggerlo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilalè la neoplasia più frequente in assoluto in termini incidenza sulla popolazione femminile: il carcinoma mammario è infatti ilfemminile più diagnosticato in Italia, dove - nell'arco di una vita - colpisce una donna ogni 8. Intervenire con un trattamento efficace quando ilè inprecoce e non ha ancora sviluppato eventuali metastasi, è fondamentale e può davvero fare la differenza."In Italia ogni anno vengono diagnosticati oltre 55 mila nuovi casi didella mammella e di questi circa il 90% sono tumori in, inprecoce - spiega ad askanews Lucia Del Mastro, Direttore Clinica di Oncologia Medica all'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova -. Che cosa vuol dire? Vuol dire ...

PALERMO " Predire l'aggressività di une stimare il vantaggio di aggiungere la chemioterapia alla terapia ormonale. E' l'obiettivo dei test genomici per ilal, che non sostituiscono l'esame istologico ma rappresentano uno strumento in più a disposizione dell'oncologo. In Sicilia sono oltre 200 gli esami prescritti finora, circa il 30% del ...

Molte donne non scelgono la pillola anticoncezionale perché temono gli effetti collaterali come l'aumento di peso. Il parere dell'esperta ...Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - L'americana Eli Lilly annuncia che Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha approvato con determina n. 415/2023 la rimborsabilità di abemaciclib in associazione alla ...