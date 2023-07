Tsitsipas avanti a fatica | due big salutano al primo turno

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Quasi ultimato il quadro deldel tabellone dopo le abbondanti piogge che hanno rallentato il programma in questi primi giorni PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTOSEGUICI SUL NOSTROINSTAGRAM Prosegue con notevole ritardo il programma dell’edizione 2023 di Wimbledon. Le giornate di martedì e mercoledì sono state infatti caratterizzate dalle abbondanti piogge che hanno creato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.