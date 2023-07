(Di giovedì 6 luglio 2023) Stanno circolando post sponsorizzati come quelli che vedete negli screenshot qui sotto. Il messaggio è simile: Tr?n?t?l?? offre una promozione che permette a tutti i residenti in Italia di ricevere una tessera del valore di 1,95€ con la quale è possibile viaggiare gratuitamente sui treni per un anno Clicca su “Scopri di più” e rispondi ad alcune domande per ordinare la card Affrettatevi Quantità limitata Cliccando sui link si arriva su una pagina web come questa: Alla fine delle solite tre domande – facciamo presente che ogni click serve a questa gente sì per guadagnare, ma anche per cercare di introdurre malware sul vostro dispositivo – invitano l’ingenua vittima prima al solito giochino delle scatole sui cui fare ulteriori click: Giochino dove… rullo di tamburi: SIORI e SIORE SI VINCE SEMPRE Poi ci invitano a inserire i dati per ricevere la nostra carta regalo, ovviamente ...

TRUFFA – Trenitalia e i biglietti scontati Butac

Attenzione al messaggio fraudolento che invita a rispondere a un questionario per avere una carta regalo Trenitalia di 150 euro a 1,95 euro.Sta circolando tanto sui social, tra gli utenti italiani, la catena secondo sarebbe disponibile una carta regalo Trenitalia da 150 euro. Una truffa che non ha bisogno di grandi spiegazioni, se non alt ...