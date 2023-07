Truffa aggravata e corruzione | sospeso un funzionario dell’Asl di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 6 minutiNella mattinata odierna, a seguito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione alla misura cautelare della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per 12 mesi nei confronti dell’addetto all’Ufficio Assistenza Riabilitativadi, e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi nei confronti di due legali rappresentanti di società fornitrici di presidi sanitari, emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, che ha ritenuto la sussistenza nei confronti dei predetti di gravi indizi di colpevolezza in ...