Trubin | c’è l’intermediario in sede dell’Inter! La novità ? IN

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 luglio 2023)per l’affare di Anatolijè inCome raccolto da Inter-News.it, infatti, Edoardo Crnjar è ai piani alti della società nerazzurra. Arriveranno ulteriori. INTERMEDIARIO ? Nelladell’Inter anche oggi c’è tanto movimento. È in questo momento ai piani alti presente anche Edoardo Crnjar, ovverodi Anatolijper imbastire il possibile affare. Come raccolto in esclusiva da Inter-News.it,sta discutendo con il club nerazzurro e si potrebbe avere un’accelerata per l’operazione, legata comunque ad André Onana. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...