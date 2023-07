Trofeo Silvio Berlusconi | in campo Monza-Milan | data e orario

Si giocherà allo U - Power Stadium in Brianza il prossimo 8 agosto alle 21 il primoBerlusconi . In campo Monza e Milan: i due club del presidente scomparso lo scorso 12 giugno ( I FUNERALI - LE IMMAGINI ) si ritroveranno ogni anno con la formula dell'alternanza dei ......dei brianzoli e dei rossoneri L'8 agosto Monza e Milan si affronteranno nel nuovoBerlusconi per ricordare l'ex presidente dei brianzoli e dei rossoneri. COMUNICATO - Nel nome di...Nel nome diBerlusconi, Monza e Milan hanno annunciato la scelta di istituire il 'Berlusconi', un'amichevole che "i due club amati dal Presidente disputeranno ogni anno e la cui ...I dettagli sul trofeo Silvio Berlusconi: in campo Monza e Milan in onore dell'ex presidente, morto quasi un mese fa ...Per onorare la memoria di Silvio Berlusconi è stato istituito il Trofeo Silvio Berlusconi, una partita che si giocherà tra Milan e MonzaContentsPer onorare la memoria di Silvio Berlusconi è stato isti ...