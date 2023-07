Tris Virtus | Polonara | Mascolo e Cacok A Milano il pivot Kamagate

Ma lanon si ferma qui: annunciato anche il playmaker Bruno Mascolo, ultima stagione a Brindisi. Anche per il 27enne, ex Tortona, l'accordo con le V nere è biennale. In arrivo pure un rinforzo ...... per Milano, premia la compattezza d'un gruppo che, dopo il successo in gara 6 della, ...dopo la doppietta ottenuta nelle stagioni 2021 - 2022 e 2022 - 2023 l'Olimpia non può che puntare al...Nove, Armani Milano -Bologna : 455.000 spettatori (2,9%);. Rai 2, Tutti Mentono : 381.000 spettatori (2,6%);. Tv8, I delitti del BarLume : 359.000 spettatori (2,4%). Marco Liorni, conduttore ...Milano e Virtus, le due regine del basket italiano, cominciano a costruire il futuro. Lo fa soprattutto Bologna che ufficializza un colpo importante: il ritorno di Achille Polonara in Italia.Al tavolo di un mercato che quest'oggi apre ufficialmente i suoi battenti, Giorgio Perinetti si presenta con in tasca già un tris d'assi interessante: Cosimo Patierno, 32nne ...