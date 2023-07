Trenitalia | corse straordinarie della metro di Salerno per la ‘Notte Bianca’

(Di giovedì 6 luglio 2023) REGIONALE DIPOLITANA DIPER LA “NOTTE BIANCA”. TUTTI GLI ORARI. nelle notti tra sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 luglio in accordo con Regione Campania e Comune di36in più per un totale di 16mila postipolitana diin occasione dell’evento “Notte

Morganti, intanto, torna a chiedere adi potenziare ledei treni con destinazione Prato. 'Oggi la metà dei convogli che partono da Bologna si fermano a San Benedetto se proseguissero ......dei treni regionali Fra le novità dell'offerta diTper messa a punto insieme a Regione Emilia - Romagna, il ritorno dei Regionali diretti fra il Piemonte e la Riviera Romagnola, con...Leche partono dal capolinea prima dell'orario dello sciopero raggiungeranno comunque il ... Servizi ferroviari effettuati in nome e per conto dinella rete nazionale RFI Saranno ...Corse straordinarie della metropolitana di Salerno in occasione dell’evento “Notte Bianca 2023” in programma nelle notti tra sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 ...Regionale di Trenitalia: corse straordinarie della metropolitana di Salerno per la “Notte Nianca”: nelle notti tra sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 lu ...