Trekking con i bambini | altitudini | età | acquisti e strategie di sopravvivenza

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 luglio 2023) La vacanza in montagna con iè l’esperienza che, prima o poi, farà ogni coppia, anche quella con problemi di vertigini dal quarto piano in su. Certa come la pioggia a Pasquetta, la vacanza in montagna diventa un appuntamento annuale ed irrinunciabile per tutti noi. Dalai parchi avventura, l’esperienza in montagna affascina ogni bambino ed è per questo che, nonostante prima di allora abbiamo rinnegato l’esistenza delle Alpi e degli Appennini, temendo di dover rinunciare alla vacanza in spiaggia, essa diverrà parte strutturale del nostro piano ferie. In questo articolo vedremo quali sono i benefici di una vacanza in montagna, quale strategia adottare contro la noia deidurante le lunghe camminate, cosa comprare per farecon i piccoli ed ovviamente da quale età è indicata questa ...