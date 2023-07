Trasmissione TFS telematico | indicazioni Inps per personale cessato dal servizio e aderente alla previdenza complementare

In particolare, nell'ambito della proceduraladigitale dei dati era stata prevista con il messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019, mentre per quanto riguarda le procedure TFR lo ...... "la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori duranti i quali non maturano interessi di mora, in quanto l'elaborazione deidipende anche dalla celerità didei dati ...... in quanto l'elaborazione e la liquidazione deidipende anche dalla celerità didei dati giuridici ed economici utili all'elaborazione della prestazione da parte degli Enti ex datori ...

TFS, indicazioni su trasmissione trattamento di fine servizio (Messaggio INPS) Scuolainforma

E' iniziato in Senato l'intervento di Daniela Santanché, il ministro del Turismo chiamata a rendere conto dei debiti e dei contributi non pagati ai dipendenti delle sue società dopo le accuse circosta ...(LaPresse) Il leader di Azione Carlo Calenda è intervenuto sulle parole di Daniela Santanchè in Senato. La ministra del Turismo ha riferito in ...