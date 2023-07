Traffico Roma del 06-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 luglio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati da Simona Cerchiara raccordo anulare con incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e nel tratto da via della Bufalotta al bivio per autostrada A24 incidente in via dei Monti Tiburtini all’altezza di via dei Durantini in direzione della Tiburtina vicino alla Tiburtina chiusa per alberi pericolanti via della Tenuta del Cavaliere da via di lunghezza deviazioni sulla via Collatina e sulle strade circostanti sulla tangenzialecode tra Corso Francia e Batteria Nomentana direzione San Giovanniin uscita dazona nord della città concludi sulla Nomentana zona sud dicon code su Colombo Pontina Laurentina è Ardeatina sullaFiumicino invece l’Eur aSud Inoltre incolonnamenti lungo la ...