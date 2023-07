Traffico Roma del 06-07-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 luglio 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara tra la via Tiburtina e la via Collatina chiusa via di Salone a causa di un incidente inevitabili disagi vicino alla Tiburtina in via della Tenuta del Cavaliere per alberi pericolanti la strada è chiusa aldeviazioni e inevitabili difficoltà di circolazione mentre è sulla via Cassia in zona Olgiata fino a poco fa un incidente la chiusura della strada ora la riapertura ein diminuzione aSud intenso ilsulla via Ardeatina e sulla via Pontina Inoltre code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare un servizio cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità