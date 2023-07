Traffico Roma del 06-07-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 luglio 2023) Luceverdea questo aggiornamento da Simona Cerchiara a seguito di un incidente chiuso un tratto della via Cassia in zona Olgiata inevitabili disagi sulla via Cassia all’altezza del raccordo Intanto abbiamoe code in uscita dazona della Cassia con la difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna fino allo svincolo per La via Salariain uscita dacode via Nomentana disagi tra la tangenziale il tratto Urbano della A24 code da San Giovanni verso la Tiburtina asud è molto intenso ilsulla via Ardeatina e sulla via Pontina Inoltre lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare mentre tra a via di Boccea Montespaccato in via della Maglianella a causa di un incidente senso unico alternato ...