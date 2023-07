Traffico Roma del 06-07-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 6 luglio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati Buon pomeriggio sulla via Tiburtina a congestionato ilin uscita daa causa di un incidente tra il raccordo anulare alla zona di Setteville di Guidonia su raccordo anulare nel tratto Nomentana Tiburtina della carreggiata interna rallentamenti e code persulla Cassia bis e lavori e coda in uscita datra il raccordo anulare e via della Giustiniana tra l’esquilino è San Giovanni e rallentamenti tra via Merulana e Viale Manzoni e rallentamenti nella zona del Circo Massimo chiuso un tratto di via dei Cerchi raccordo anulare tratto Sud rallentamenti e code in carreggiata esterna tra laFiumicino e il video per Napoli queste le principali notizie a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

... proprietaria e titolare della gestione del ponte, viene contestualmente ripristinata la precedente viabilità e riattivata la zona alimitato di via di(ore 14.45 di giovedì 6 luglio). ...... proprietaria e titolare della gestione del ponte, viene contestualmente ripristinata la precedente viabilità e riattivata la zona alimitato di via di(ore 14.45 di giovedì 6 luglio).6 luglio 2023: Ancora criticità nel comune discovate dal movimento Italia dei Diritti. Questa volta non si parla di immondizia ma diveicolare e in particolar modo nel tratto di strada che va da piazza Sempione a via Nomentana. E' ...

Traffico Roma del 06-07-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

BERNA - Visita di lavoro oggi a Roma per Albert Rösti. Il consigliere federale ha ... delle infrastrutture ferroviarie e dei servizi di trasporto su rotaia per merci e traffico viaggiatori tra Italia ...Cambiano gli orari dei semafori in quel di San Mauro. Una decisione che l'amministrazione e la polizia locale hanno maturato per rendere più sicuro il traffico notturno sul territorio. È tutto scritto ...