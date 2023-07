Traffico Roma del 06-07-2023 ore 10 | 30

(Di giovedì 6 luglio 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto sul grande raccordo anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra l’uscita e Flaminia è Pisana e code tra Casilina e Tiburtina code peranche in carreggiata interna tra l’uscita e Casilina è la via del mare si sta in coda per lavori sulla Cassia Veientana tra l’uscita del raccordo anulare e via della Giustinianain coda sulla via Flaminia Labaro e due ponti sulla tangenziale code per incidente tra lo svincolo di via Tiburtina e via Salaria direzione stadio e ripercussioni sulla carreggiata opposta con le code tra l’uscita di Corso di Francia e via delle Valli in direzione San Giovanni trafficata la via Aurelia dal raccordo fino a Piazza Irnerio e sullaFiumicino si rallenta 3 raccordo è il ponte della Magliana E comunque per i dettagli di queste ...

Messa nero su bianco in una memoria della giunta Gualtieri, l'intesa avrebbe dovuto funzionare più o meno così: tu, gigante tecnologico, mi aiuterai a decongestionare ile io, Comune, in ...Clacson, sorpassi selvaggi, doppie e triple file, alta velocità, incidenti. Soprattutto ore e ore perse nel, in coda. In attesa che il semaforo diventi verde, sperando di non essere puniti troppo severamente: no, un altro rosso no. La Capitale è una giungla e a dimostrarlo sono i dati più recenti ...... dovranno arrivare la mattina alle 5.30 per non aumentare il". Presidente chi vincerà tra Europa e Usa "Ha già vinto, l'Italia e il nostro sport. Sarà uno spot mondiale incredibile per ...

Traffico Roma del 06-07-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Misteriosi pali neri sul Grande Raccordo Anulare di Roma e sulla Roma-Fiumicino e non sono per l'illuminazione ... su radio Dab e cellulari alert in tempo reale sulle condizioni del traffico e magari, ...La Confcommercio ripropone lo shopping sotto le stelle con la città in assetto movida fino a tardi. Musica e ballo nelle piazze, lancio di duemila palloncini, le strade apparecchiate come nel weekend.