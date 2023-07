Traffico Roma del 06-07-2023 ore 08 | 30

(Di giovedì 6 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto aNord code persu via Flaminia tra Grottarossa e due ponti trafficato il grande raccordo anulare con le code a tratti segnalate in carreggiata interna tra l’uscita e Casilina e Pontina forti rallentamenti perin carreggiata esterna tra le uscite Trionfale Casal Lumbroso sempre sulla carreggiata esterna rallentamenti e code tra Tuscolana e tipo tu la tangenziale si rallenta tra l’uscita di via Tiburtina e via Salaria direzione Stadio Olimpico ein coda tra l’uscita a Porta Maggiore fino a viale Castrense direzione San Giovanni sul tratto Urbano della A24in coda tra le uscite di Tor Cervara e la tangenziale in centrointenso su Viale del Muro Torto tra viale del Galoppatoio e ...

Traffico Roma del 06-07-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Mancano meno di 100 giorni e ci siamo. Il sogno della Ryder Cup il 25 settembre al “Marco Simone” diventerà finalmente realtà. In un paese, dove il golf più che uno sport è visto come un passatempo pe ...Sono state le telecamere di Roma Capitale a riprendere gli uiltimi istanti prima della tragedia in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, a Casal Palocco. Il momento dell’impatto fra la Lamborghini U ...