Traffico Roma del 06-07-2023 ore 08 | 00

(Di giovedì 6 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto in aumento ilsulla rete viaria della città metropolitana disul grande raccordo anulare e coda per incidente in carreggiata esterna tra le uscite di via Prenestina & via Nomentana in carreggiata interna coda perintenso tra Casilina Appia aNordin coda sulla via Flaminia tra Labaro e Due Ponti sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra le uscite di Tor Cervara e la tangenziale fuori raccordo code per incidente sulla via Tiburtina tra Settecamini e il raccordo anulare e si rallenta persulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima per chi viaggia verso la capitalein coda sulla diramazioneSud tra Torrenova e il ...