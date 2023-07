Tour | Pogacar vince sesta tappa e Vingegaard nuova maglia gialla

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lo sloveno si impone nella Tarbers-Cauterets Cabasque di 145 km, il danese nuovo leader Tadejin solitaria ladelde France, la Tarbers-Cauterets Cabasque di 145 km con arrivo in salita. Lo sloveno del team Uae Emirates si impone in 3h54’27” precedendo di 24? il danese Jonas(Jumbo-Visma) e di 1’22” il norvegese Tobias Johannessen (Uno-X Pro Cycling team).è ladi leader con 25? su. Domani settima frazione con partenza da Mont de Marsan e arrivo a Bordeaux dopo 170 km. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

