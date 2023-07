Tour de France | Pogacar trionfa sul Tourmalet | la nuova maglia gialla è Vingegaard

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il campione sloveno ha preceduto sul traguardo il danese, nuovo leader della classifica generale, di 24'', saliti a 28 per via dell'abbuono

Tour de France, Pogacar supera Vingegaard nel finale e vince la sesta tappa RaiNews

