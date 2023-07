Tour de France Pogacar ha detto no

(Di giovedì 6 luglio 2023) Era – probabilmente – dalla seconda tappa, quella che terminava a Donostia, che Tadejdesiderava di dire no a Jonas Vingegaard. Ne aveva ricevuti tre in due giorni dal danese. La richiesta era sempre la stessa: tira un po'. Anche la risposta: no. Due voltea voce, una volta con un scrollata di capo. In cima al Col dumalet, penultima salita di giornata, quarantasette chilometri dall'arrivo, Jonas Vingegaard si è girato e ha chiesto a Tadejdi collaborare. Lo sloveno ha risposto no. Poi ha sorriso. Sorride spesso, per lui pedalare è un divertimento. È più serio il danese, meno espansivo, i suoi no baschi erano secchi e senza appello. Quelli dimeno, ma un cambio non glielo ha comunque dato. In cima almalet i due, i soliti ...

Se è un sogno non svegliateci: abituati a grandi giri soporiferi, almeno nella prima settimana, questo Tour de France rappresenta un paradiso per gli appassionati. E ogni giorno regala colpi a sensazione: 24 ore dopo aver pagato al traguardo un minuto rispetto al grande rivale per la maglia gialla, lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la 6/a tappa del Tour de France, da Tarbes a Cauterets - Cambasque lungo 144.9 km e con quattro gran premi della montagna. Al secondo posto, staccato di 24", il danese Jonas Vingegaard, che ha conquistato la maglia gialla. Sesta tappa. È il giorno di due mitici passi nel cuore dei Pirenei: l'Aspin (1.490 m.) e il leggendario Tourmalet (2.115 m.). Tappa con 4 GPM in 144,9 km. Da Tarbes a Cauterets-Cambasque.