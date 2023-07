Tour de France | Magrini | “Ciccone deve pensare alla classifica Pogacar ha sottovalutato Hindley | ma non mollerà”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) A conclusione della quinta tappa delde, ne abbiamo approfittato per stilare un primissimo bilancio insieme a Riccardo, impegnato come di consueto con le telecronache di Eurosport: “E’ unmolto bello, ma rischia di essere già chiuso, perché già ieri abbiamo visto cheha ceduto il passo nei confronti di Vingegaard. Ilè lungo, è vero, marecuperare velocemente la botta morale. Abbiamo visto le prime due tappe con unbrillante e la maglia giin casa UAE e ieri il terzo incomodo,, ha preso la maglia“.è in maglia gi. E’ come Carapaz al Giro del 2019? O ha guadagnato troppo poco su Vingegaard? “I distacchi sono ...