Tour de France | alla sesta tappa uno spettacolo mai visto | tra Pogacar e Vingegaard duello totale

(Di giovedì 6 luglio 2023) La loro rivalità sembra destinata a riscrivere la storia del ciclismo. Di più, a far rivivere agli appassionati quell’epopea che solo i duelli che i primi decenni del secondo Dopoguerra hanno saputo regalare. Tadeje Jonashanno messo in scena unochedeldeera praticamente inedito. Nessun attendismo, nessuna pre-tattica: se ne sono andati sulle rampe dello storico Col dumalet, quando all’arrivo mancavano ancora 50 km. Da soli hanno staccato di oltre due minuti il gruppo con gli altri migliori scalatori al mondo, hanno raggiunto la fuga e poi si sono sfidati in un testa a testa sulle ultime rampe verso il traguardo di Cauterets–Cambasque. Ha vinto...

Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la 6/a tappa del Tour de France, da Tarbes a Cauterets - Cambasque lungo 144.9 km e con quattro gran premi della montagna. Al secondo posto, staccato di 24", il danese Jonas Vingegaard, che ha conquistato la maglia gialla. Il Tour de France 2023 affronta domani la settima tappa, la Mont-de-Marsan - Bordeaux di 170 km. Per il gruppo, con Vingegaard maglia gialla, si prospetta un venerdì relativamente tranquillo dopo le montagne. Sesta tappa. È il giorno di due mitici passi nel cuore dei Pirenei: l'Aspin (1.490 m.) e il leggendario Tourmalet (2.115 m.). Tappa con 4 GPM in 144,9 km. Da Tarbes a Cauterets-Cambasque. Tour de France, nel primo arrivo in salita lo sloveno attacca e lascia Vingegaard a 24". La maglia gialla va comunque sulle spalle del danese.