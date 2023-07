Tour de France 2023 | Tadej Pogacar vince il tappone del Tourmalet | stacca Vingegaard e riapre tutto Crolla Ciccone

(Di giovedì 6 luglio 2023) Undepiù unico che raro. Spettacolo anche nella sesta tappa: il primo arrivo in salita, sui Pirenei, a Cauterets-Cambasque, vede esultare a sorpresache, un giorno dopo le difficoltà avute, si rialza con il decimo trionfo parziale alla Grande Boucle. Grande gioia per lo sloveno cheuno Jonasin ogni caso super assieme alla sua squadra, che può consolarsi con la Maglia Gialla. Pronti, via ed è partita subito la fuga iniziale. Quindici più cinque i corridori al comando: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Matteo Trentin (UAE Emirates), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), James Shaw e Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilipe e Kasper Asgreen(Soudal-Quick Step), Nikias Arndt (Bahrain-Victorious), Benoit Cosnefroy ed Oliver ...

