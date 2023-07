Tour de France 2023 | startlist e favoriti | tutto pronto per il duello tra Vingegaard e Pogacar

(Di giovedì 6 luglio 2023)per la seconda grande corsa a tappe della stagione, ilde. La Grande Bouclecomincia sabato 1 luglio a Bilbao, nei Paesi Baschi, per concludersi come da tradizione a Parigi domenica 23 luglio. Sulla carta ilper la maglia gialla sarà una riedizione di quello dello scorso anno, Jonascontro Tadej, considerando che per la loro forza e qualità nell’arco di tre settimane pare difficile che un terzo comodo possa impensierirli. Nelle ultime due edizioni deldelo sloveno e il danese hanno occupato il primo e il secondo posto del podio, due anni fa condavanti ae lo scorso con il danese a precedere lo ...

Lo sloveno si impone nella Tarbers - Cauterets Cabasque di 145 km, il danese nuovo leader Tadej Pogacar vince in solitaria la sesta tappa delde, la Tarbers - Cauterets Cabasque di 145 km con arrivo in salita. Lo sloveno del team Uae Emirates si impone in 3h54'27' precedendo di 24 il danese Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) e di ...Va a Tadej Pogacar dell'Uae Team Emirates la vittoria della 6ª tappa delde. Dopo averlo staccato con uno scatto bruciante a 2,7 km dall'arrivo, lo sloveno precede il rivale per la classifica generale Vingegaard, che comunque conquista la maglia gialla. Guarda ...CAUTERETS - CAMBASQUE (FRANCIA) " Tadej Pogacar vince in solitaria la sesta tappa delde2023, la Tarbes " Cauterets - Cambasque di 144,9 chilometri. Azione spettacolare e decisiva a 2,5 chilometri dal traguardo quando lo sloveno ha attaccato Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma)...

