Tour de France 2023 | sesta tappa Tarbes – Cauterets-Cambasque oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) Primo arrivo in salitaalde, che manda in scena ladadi 144,9 chilometri. Una frazione che include due delle salite mitiche dei Pirenei, il Col d’Aspin e il Col dumalet. Dopo quest’ultimo spazio per la discesa e l’attacco alla salita finale. Una giornata che promette spettacolo e cambiamenti in classifica generale, di seguito tutte le informazioni per seguirla al meglio. SEGUI LA: PERCORSO E ALTIMETRIADE: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E– Il ...