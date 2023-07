Tour de France 2023 | Pogacar risponde a Vingegaard | spettacolo sui Pirenei | le pagelle della sesta tappa

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ladeldeè appena conclusa, ma rischia di passare già agli annali come una di quelle da ricordare ripensando all’edizione 110Grande Boucle. Lungo i 145 chilometri da Tarbes a Cauterets-Cambasque è andato in scena unomeraviglioso, che ha avuto come sfondo le salite mitiche dell’Aspin e delmalet dove la corsa è esplosa a oltre 50 km dall’arrivo. L’attacco frontaleJumbo-Visma e di Jonasa Tadej, che però stavolta a differenza di ieri ha risposto con reattività e nel finale è riuscito anche a staccare il rivale andando a vincere in solitaria. Oltre alla prestazione maiuscola da un punto di vista fisico, a impressionare è ...