Tour de France 2023 | la resurrezione del novello Lazzaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la sesta tappa del 110°de, la brutalmente intensa frazione pirenaica di 145 chilometri da Tarbes a Cauterets-Cambasque. Il campione di Komenda, simile a un pugile che si rialza, dopo essere andato al tappeto, e mette ko l’avversario, ha staccato di 24? l’antagonista Jonas Vingegaard (Jumbo Visma). Al terzo posto si è piazzato con pieno merito il sorprendente norvegese Tobias Johannessen (Uno X Pro Cycling Team) a 1’22. La nuova classifica generale vede Vingegaard in maglia gialla. Il campione uscente può vantare un margine di 25? sul rivale sloveno con l’ex capoclassifica, l’australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe), sceso in terza posizione a 1’34 dal danese. Difficile che il podio di Parigi non ospiti questi tre corridori considerando che il quarto in graduatoria Adam Yates (UAE Team Emirates) ...

