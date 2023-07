Tour de France 2023 in tv oggi | orario d’inizio giovedì 6 luglio | programma RAI ed Eurosport | streaming

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildeè già sui Pirenei e vivrà già quest’una giornata importantissima per la classifica generale. Arriva già nella prima settimana il primo arrivo in salita nella Tarbes-Cauterets-Cambasque di 144,9 chilometri: frazione breve ma infarcita di montagne e dove ci aspettiamo battaglia tra gli uomini copertina di questa Grande Boucle. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDEDALLE 12.55 La Cote de Capvern-les-Bains (5,6 km al 4,8%) permetterà al gruppo di scaldare i motori, seguito immediatamente da scalate di rilievo come il Col d’Aspin (12 chilometri al 6,5%, prima categoria), seguito poi dal miticomalet (17,1 km al 7,3%) ovviamente Hors Categorie dove verrà assegnato anche il Souvenir Jacques Goddet, per poi andare verso l’arrivo di ...

Tour de France 2023, tappa di oggi Tarbes-Cauterets-Cambasque: orari, percorso, favoriti. C'è il mitico Tourmalet! OA Sport

La frazione odierna si snoda lungo 144,9 km ed è il primo arrivo in salita della Grande Boucle. Attesa per le due leggendarie salite del Col d’Aspin e del Col du Tourmalet. Ieri la quinta tappa è ...Il Tour de France è già sui Pirenei e vivrà già quest'oggi una giornata importantissima per la classifica generale. Arriva già nella prima settimana il primo arrivo in salita nella Tarbes-Cauterets-Ca ...