Tour de France 2023 | il borsino della tappa di oggi Vingegaard per allungare su Pogacar

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildearriva alla sua sestaavendo già vissuto diversi colpi di scena e con una classifica che ha già assunto una forma interessante. La primapirenaica, disputata ieri, ha già dato risposte importanti riguardo i valori di forza tra gli uomini di classifica, che avrannouna nuova occasione per mettersi in mostra. In programmaun vero e proprio “tappone” pirenaico con il primo arrivo in salita di questa edizione.breve, appena 144,9 km, ma con all’interno tanta salita: antipasto con la Côte de Capvern-les-Bains che precederà i 12 km al 6,5% del Col d’Aspin. Poi il “mostro” dei Pirenei, il mitico Col dumalet che con i suoi 17,1 km al 7,3% porterà i corridori fino a quota 2115 metri s.l.m. ...